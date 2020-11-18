Надзорные органы проверяют больницу в Чите, где в очереди на компьютерную томографию скончался пожилой пациент

Управление Росздравнадзора по Забайкальскому краю вместе с прокуратурой оценит качество работы медицинской организации, — рассказали в ведомстве. Как писало местное издание zab.ru, смерть пожилого пациента наступила из-за обширной пневмонии, однако, тест на коронавирус был отрицательным.