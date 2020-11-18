Надзорные органы проверяют больницу в Чите, где в очереди на компьютерную томографию скончался пожилой пациент

Управление Росздравнадзора по Забайкальскому краю вместе с прокуратурой оценит качество работы медицинской организации, — рассказали в ведомстве. Как писало местное издание zab.ru, смерть пожилого пациента наступила из-за обширной пневмонии, однако, тест на коронавирус был отрицательным.
2020-11-18T21:03:22+03:00
2020-11-18T21:08:07+03:00
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21:03, 18 ноября 2020
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