Бывший глава Ивановской области и экс-министр строительства Михаил Мень проведет эту ночь в изоляторе временного содержания. Его задержали после допроса в Следственном комитете, — рассказал источник агентства Интерфакс. Завтра суд должен решить о мере пресечения. Аудитор Счетной палаты и бывший федеральный министр обвиняется в растрате 700 миллионов рублей, которые выделялись Ивановской области, когда он ее возглавлял.

Источник Интерфакса утверждает, что следствие не будет требовать об аресте. Несколько минут назад адвокат Меня Мурад Мусаев сказал агентству «Интерфакс», что Мень не признает вину, свое задержание считает недоразумением.