Американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg

Это произошло после того, как выросли акции его компании Tesla. Маск обошел в этом рейтинге основателя и владельца основателя соцсети Фейсбук Марка Цукенберга. Лидерами рейтинга остаются глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс.
2020-11-18T20:32:53+03:00
2020-11-18T20:32:53+03:00
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20:32, 18 ноября 2020
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