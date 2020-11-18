Американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg

Это произошло после того, как выросли акции его компании Tesla. Маск обошел в этом рейтинге основателя и владельца основателя соцсети Фейсбук Марка Цукенберга. Лидерами рейтинга остаются глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос и один из основателей Microsoft Билл Гейтс.