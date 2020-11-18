Коронавирус обнаружили у трети экипажа российского рыболовного судна, которое прибыло в норвежский порт Тромсе

Это 16 человек из 42, — передает местный телеканал NRK. Одного из моряков уже госпитализировали, остальных планируют отправить в центры по борьбе с коронавирусом. Членов экипажа с отрицательными тестами посадили на карантин на судне. С начала пандемии в Норвегии выявили чуть более 30 тысяч случаев коронавируса.
2020-11-18T20:32:14+03:00
2020-11-18T20:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…