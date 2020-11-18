Коронавирус обнаружили у трети экипажа российского рыболовного судна, которое прибыло в норвежский порт Тромсе

Это 16 человек из 42, — передает местный телеканал NRK. Одного из моряков уже госпитализировали, остальных планируют отправить в центры по борьбе с коронавирусом. Членов экипажа с отрицательными тестами посадили на карантин на судне. С начала пандемии в Норвегии выявили чуть более 30 тысяч случаев коронавируса.