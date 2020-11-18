Обыск проходит у родителей осужденного по так называемому делу «Сети» Максима Иванкина

Сотрудники какого именно ведомства проводят следственные действия – пока неизвестно, — пишет интернет-издания 7х7. В начале года военный суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых к срокам от 6 до 18 лет. Он признал их виновным в создании и участии террористического сообщества. Сами фигуранты дела говорят, что группировка «Сеть», которая в России признана судом террористической организации, в реальности не существовала, а признательные показания были получены под давлением и пытками.