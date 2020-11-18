В Крыму начали предлагать похороны в гробах из картона

На их крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок, — рассказали в одной из компаний ритуальных услуг. Предприниматели говорят, что похороны в таких гробах позволяют не только заботиться об экологии, но и сэкономить средства, — передает агентство «Новости Крым». Подобные экологичные гробы уже предлагают в Петербурге, — напоминает интернет-издание «Фонтанка».

Картон полностью разлагается за 30-40 дней, в то время, как древесине требуется 5-7 лет, а металлу – более 40, — говорят сторонники подобного рода услуг.