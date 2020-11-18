Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку после скандала с уничтожением норок

Могенс Енсен написал в своем твиттере, что лишился необходимой поддержки среди парламентских партий. Решение уничтожить норок на зверофермах в стране было принято из-за распространения среди зверьков мутации коронавируса. Позже, в связи с критикой со стороны зоозащитников и предпринимателей, требования заменили рекомендацией. Правительство Дании между тем представило законопроект, который предусматривает уничтожение всех норок в стране, а также запрещает их разведение до конца следующего года.
2020-11-18T20:03:52+03:00
2020-11-18T20:03:52+03:00
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20:03, 18 ноября 2020
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