Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку после скандала с уничтожением норок

Могенс Енсен написал в своем твиттере, что лишился необходимой поддержки среди парламентских партий. Решение уничтожить норок на зверофермах в стране было принято из-за распространения среди зверьков мутации коронавируса. Позже, в связи с критикой со стороны зоозащитников и предпринимателей, требования заменили рекомендацией. Правительство Дании между тем представило законопроект, который предусматривает уничтожение всех норок в стране, а также запрещает их разведение до конца следующего года.