Американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Дэббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой

Как рассказали в министерстве юстиций США, фигурант дела о шпионаже сказал, что собирал для этого сведения о национальной безопасности Соединенных Штатов. Ему грозит пожизненное заключение. Приговор ожидается в начале следующего года. Ранее Дэббинс служил в подразделении «Зеленых беретов». По версии следствия, его завербовали в середине девяностых, когда он прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.