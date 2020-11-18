Американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Дэббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой

Как рассказали в министерстве юстиций США, фигурант дела о шпионаже сказал, что собирал для этого сведения о национальной безопасности Соединенных Штатов. Ему грозит пожизненное заключение. Приговор ожидается в начале следующего года. Ранее Дэббинс служил в подразделении «Зеленых беретов». По версии следствия, его завербовали в середине девяностых, когда он прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.
2020-11-18T20:03:34+03:00
2020-11-18T20:20:14+03:00
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20:03, 18 ноября 2020
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