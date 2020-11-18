В Госдуму внесен законопроект об участии граждан, которые признали иностранными агентами, в выборах

Согласно тексту документа, о статусе кандидата будет сообщаться в избирательных бюллетенях рядом с его фамилией. При этом предлагается также указывать, кто из участников выборов получал деньги от иностранных агентов или был связан с такими же организациями, — передает агентство Интерфакс. Ранее в нижнюю палату внесли законопроект о признании иностранным агентом физического лица и о запрете на работу людей с таких статусом в государственных и муниципальных учреждениях.