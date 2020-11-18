Интерфакс: Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан после допроса

Это рассказал агентству Интерфакс информированный источник. По его словам, бывшего федерального министра и экс-губернатора Ивановской области отвезли в изолятор временного содержания столичного главка полиции. Завтра следствие будет ходатайствовать в суде о мере пресечения. По словам собеседника агентства, речь идет о запрете определенных действий. Арестовывать Меня в СК не собираются. В ведомстве Александра Бастрыкина ранее сказали, что аудитора обвиняют в растрате 700 миллионов рублей почти 10 лет назад, когда Мень возглавлял Ивановскую область. О позиции самого обвиняемого пока неизвестно.