Интерфакс: Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан после допроса

Это рассказал агентству Интерфакс информированный источник. По его словам, бывшего федерального министра и экс-губернатора Ивановской области отвезли в изолятор временного содержания столичного главка полиции. Завтра следствие будет ходатайствовать в суде о мере пресечения. По словам собеседника агентства, речь идет о запрете определенных действий. Арестовывать Меня в СК не собираются. В ведомстве Александра Бастрыкина ранее сказали, что аудитора обвиняют в растрате 700 миллионов рублей почти 10 лет назад, когда Мень возглавлял Ивановскую область. О позиции самого обвиняемого пока неизвестно.
2020-11-18T20:01:57+03:00
2020-11-18T20:01:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 18 ноября 2020
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