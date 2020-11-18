Вооруженная оппозиция на севере Эфиопии отказалась сложить оружие

Руководство Народного фронта освобождения Тыграя обещает добиться победы. Как передает агентство Reuters, эфиопская армия ведет наступление в трех частях штата. Федеральные войска продвигаются к столице штата городу Мэкэле. Во вторник премьер-министр Абий Ахмед объявил о том, что истек срок, который отвело правительство Эфиопии мятежникам из Тыграя для добровольной сдачи оружия. Ситуация в регионе обострилась в начале этого месяца.