ФБК: ФСБ не нашла оснований для возбуждения дела об обороте химоружия после произошедшего с Навальным

Федеральная служба безопасности, по словам соратников Алексея Навального, отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отравлением одного из ведущих оппозиционных политиков.

Представители Фонда борьбы с коррупцией требовали начать расследование по статье о незаконном обороте химического оружия.

Они обращали внимание, что западные специалисты обнаружили в организме Навального отравляющие вещества группы «Новичок», однако, в ФСБ, как отметили юристы Фонда борьбы с коррупцией, не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.