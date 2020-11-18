Страница с биографией Михаила Меня пропала с сайта партии «Единая Россия»

В руководстве этой политической силы объяснили изданию РБК, что причина в переходе на новый сайт. Сейчас идет синхронизация информации, поэтому могут отображаться некорректные данные, — сказали в пресс-службе. В руководстве партии пообещали устранить ошибку в рабочем порядке. Мень входил в состав Генерального совета «Единой России», однако, его членство было приостановлено в связи с требованием закона о Счетной палате.