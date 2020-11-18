Страница с биографией Михаила Меня пропала с сайта партии «Единая Россия»

В руководстве этой политической силы объяснили изданию РБК, что причина в переходе на новый сайт. Сейчас идет синхронизация информации, поэтому могут отображаться некорректные данные, — сказали в пресс-службе. В руководстве партии пообещали устранить ошибку в рабочем порядке. Мень входил в состав Генерального совета «Единой России», однако, его членство было приостановлено в связи с требованием закона о Счетной палате.
2020-11-18T19:03:26+03:00
2020-11-18T19:03:47+03:00
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19:03, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…