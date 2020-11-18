В госпитале для коронавирусных больных в Коммунарке произошел разрыв трубы с кислородом

О разрыве кислородного трубопровода произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке сообщило агентство «Москва». По их словам повреждена обшивка здания.

По данным собеседника ТАСС, пожара или обрушений из-за случившегося не возникло, никто не пострадал.

Как сообщил Депздрав Москвы, во время пуско-наладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет.