Зарубежные СМИ: Россия переживает серьезный демографический кризис

Некоторые зарубежные СМИ обращают внимание на то, что Россия в последние годы переживает серьезный демографический кризис, который Москве никак не удается преодолеть.

Низкий уровень рождаемости, низкая продолжительность жизни и сильная миграционная убыль – таковы основные демографические проблемы России, пишет в своей статье московский корреспондент французского издания Круа. — И это несмотря на то, что для президента Владимира Путина это уже давно «исторический вызов». По его словам, «судьба России и ее историческая перспектива» зависят, цитата, «от того, сколько нас будет» (перевод сайта Инопресса).

Несколько оправившись от ситуации начала 2000-х, население страны, тем не менее, за последние три десятилетия практически не выросло.

«Москва регулярно объявляет о новых мерах по увеличению рождаемости», — продолжает автор публикации. – Среди принимавшихся мер – продление программы материальной помощи родителям, новые пособия малообеспеченным семьям, бесплатные школьные столовые. Кремль планирует довести средний коэффициент рождаемости на одну женщину до 1.7, однако эффективность этой программы еще предстоит доказать. Кроме прочих трудностей, пандемия коронавируса вызвала резкое сокращение притока в страну мигрантов; из-за экономического кризиса отсюда уехали тысячи рабочих из Центральной Азии. Одновременно с этим, по последней статистике, с января по август текущего года численность постоянного населения России сократилась более чем на четверть миллиона человек: это падение в пять раз больше, чем в аналогичный период 2019 года, говорится в статье. С учетом серьезного отставания в продолжительности жизни от европейских стандартов – в России это 78 лет для женщин и 68 для мужчин – страна, цитата, «аккумулирует демографические провалы, из которых ей будет трудно выбраться».

Французское издание также отмечает, что «демографическая яма», в которой находится Россия, выявляет избыточную смертность из-за коронавируса, по мере того, как официальные данные, публикуемые властями, являются сильно заниженными.