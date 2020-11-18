Московские коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в столице

Дороги и тротуары в городе обработают противогололедными материалами, сказал вице-мэр Петр Бирюков. В ближайшие часы, по его словам, в регионе может пройти ледяной дождь. Он не исключил, что из-за этого возможно обледенение ЛЭП, особенно в Новой Москве. Аварийные бригады приведены в режим повышенной готовности.
2020-11-18T18:33:49+03:00
2020-11-18T18:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…