Московские коммунальщики готовятся к ухудшению погоды в столице

Дороги и тротуары в городе обработают противогололедными материалами, сказал вице-мэр Петр Бирюков. В ближайшие часы, по его словам, в регионе может пройти ледяной дождь. Он не исключил, что из-за этого возможно обледенение ЛЭП, особенно в Новой Москве. Аварийные бригады приведены в режим повышенной готовности.