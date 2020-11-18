Следователи не планируют задерживать аудитора Счетной палаты Михаила Меня после его допроса

Они также не собираются ходатайствовать об аресте бывшего ивановского губернатора, — рассказал источник агентства Интерфакс. Официально эту информацию в Следственном комитете пока не комментировали. Ранее в СК рассказали, что предъявили Меню обвинение в растрате 700 миллионов рублей.

По версии следствия, это деньги, которые в 2011 году выделило в качестве кредита министерство финансов для поддержки отрасли. Всю сумму в виде займов перечислили мероприятию «Ивановский бройлер», а позже, как говорят в СК, денежные средства были похищены преступной группой, которую организовал Мень, будучи губернатором Ивановской области.