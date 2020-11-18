Футболисты сборной России сыграют решающий матч Лиги Наций с командой Сербии

Для того, чтобы сохранить первое место в таблице россиянам нужна победа.

Любой другой исход оставляет россиянам скорее математические шансы. В такой ситуации наша команда оказалось после поражения от турков, однако, помимо отрицательного результата были и другие последствия. Польский арбитр удалил Андрея Семенова и показал желтые карточки Роману Зобнину и Федору Кудряшову, которые сегодня не сыграют. Главному тренеру Станиславу Черчесову предстоит серьезно подумать и над составом и над тактической схемой, поэтому угадать сочетание футболистов на этот раз весьма сложно не только болельщикам, но даже экспертам. Впрочем, сербы находятся не в лучшем положении.

Польский арбитр в этом случае не постарался, но накануне они потеряли почти целую команду из-за коронавируса и других причин. Положительные тесты сдали почти все лидеры, среди которых Милинкович-Савич, Митрович, Тадич, Коларов и другие. Кстати, перед встречей УЕФА сменила и арбитров. Польская бригада уступила место английской. По недосмотру поляки должны были обслуживать два матча сборной России подряд.

Матч между сборными Сербии и России начнется в 22.45. Трансляция на Первом канале.