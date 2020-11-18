Уборщицу будут судить в Петербурге за то, что она убирала самолет без защитной маски

Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.

О процессе стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. Колпинский районный суд зарегистрировал дело о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства. Инспекторы Ространснадзора заметили, что специалист службы бытового обслуживания воздушных судов Наталья Еременко убирала Боинг 737 без защитной маски. После того как они составили протокол дело передали в суд. Когда его рассмотрят неизвестно, дата заседания еще не назначена. Максимальная санкция которая грозит уборщице штраф — до 40 тыс. рублей.

В Москве, по информации мэрии, с начала мая по начало ноября оштрафовали более 150 тысяч жителей за отсутствие защитной маски и перчаток.