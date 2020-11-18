В Берлине прошла демонстрация противников ограничительных мер для защиты от пандемии коронавируса

В правительственном квартале Берлина прошла демонстрация противников ограничительных мер для защиты от пандемии коронавируса.

Поводом протестов стало обсуждение поправки Закона по защите от инфекций в бундестаге. Противники изменений сравнивают их с проектом Закона о полномочиях 1933 года и утверждают, что тем самым будет открыта дорога в диктатуру.

Критики ограничительных мер отрицают пандемию. Среди протестующих преобладают сторонники теории заговора, противники прививок и правые экстремисты, которые призывали к демонстрации и блокаде бундестага в соцсетях под лозунгом «День Икс».

Демонстрации не были разрешены. Однако с утра на площади перед администрацией канцлера и бундестагом собралось несколько тысяч человек. Они грубо нарушали предписания по правилам проведения демонстраций во время пандемии. Никто не надевал маски и не соблюдал минимальную дистанцию. Поэтому в полдень полиция запретила проведение мероприятия и призвала демонстрантов разойтись. После бесконтрольного развития событий во время демонстрации в Лейпциге, полиция Берлина выступила решительнее.

Из-за невыполнения требований были применены водометы. Однако они были поставлены не на полное давление, а на дождевой режим, поскольку в среде демонстрантов были дети. Присутствующие развернули зонты. Из рядов протестующих в полицию полетели камни и бутылки. Против нападающих был применен перечный спрей. Некоторые из них были задержаны для установления личности.

Пока в Берлине светло, и демонстранты не расходятся. СМИ сообщают, что полиции потребуется несколько часов для освобождения площади, поскольку собравшиеся в основном выказывают агрессивное настроение.