Губернатор Владимирской области, заразившийся коронавирусом, уехал лечиться в частную московскую клинику

Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин, заразившийся коронавирусом на прошлой неделе, уехал лечиться в частную московскую клинику. По словам чиновника, он не хочет занимать койку во Владимире и будет лечиться за свой счет.

Член Общественной палаты Григорий Белов считает, что глава региона таким образом расписался в своей несостоятельности.

По данным интернет-издания Mash, Сипягин платит за лечение по 100 тысяч рублей каждый день. Он находится в одноместной палате повышенной комфортности. Лечиться губернатору придется около двух недель.

В Кремле, между тем, призвали не связывать ситуацию с коронавирусом во Владимирской области и госпитализацию Сипягина в Москву.