Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился в 2,5 раза с начала октября — с 6 до 15 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента, где обсуждались меры борьбы с инфекцией.

Несмотря на напряженную ситуацию, в целом по стране она контролируемая, но требует быстрых мер реагирования, отметила Голикова. По ее словам, в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, отмечается стабилизация либо постепенное стихание распространения инфекции. Там, где этому не уделяется должного внимания, процесс продолжается. Вице-премьер назвала регионы, в которых загруженность коек для ковид-пациентов выше всего. Лидерами списка стали Чувашия, Севастополь и Орловская область. Голикова призвала регионы со сложной эпидемиологической ситуацией в самое ближайшее время принять дополнительные меры безопасности.

Владимир Путин на это сказал, что глав регионов, где наблюдается сложная ситуация, надо не только «напрягать и ругать», но еще и помогать им. Он поручил увеличить поддержку по выплатам медикам и помогающим им студентам. При этом, Путин раскритиковал регионы за медленное освоение выделенных на борьбу с коронавирусом средств, предостерег губернаторов от «благостных отчетов», напомнил об ответственности федеральных ведомств, назвал недопустимым любое промедление в борьбе с пандемией и призвал избавляться от неоднозначной профессиональной терминологии, сделав замечание главе Минздрава Михаилу Мурашко за его слова об «управлении пациентами». Путин заметил, что пациентами не надо управлять — их надо лечить. Мурашко пояснил, что имел в виду систему управления госпитализацией. Он также предложил использовать такси для быстрой доставки врачей к пациентам во время пандемии, добавив, что в некоторых регионах для этого установлены минимальные тарифы. Путин это одобрил, но предостерег, чтобы никто на этом не наживался. Вместе с тем, он не поддержал предложение руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова рекомендовать врачам, болеющим коронавирусом дома в легкой форме, дистанционно консультировать коллег и пациентов по телефону. По словам Путина, это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника.

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых зараженных коронавирусом в России составил почти 21 тысячу случаев, скончались свыше 459. При этом выздоровели 25 тысяч человек, что является абсолютным рекордом с начала эпидемии.

Российская промышленность увеличит объем производства лекарств в три раза до конца этого года. Об этом в докладе президенту заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на медикаменты, российское производство комбинируется с иностранными поставками, добавил Денис Мантуров.