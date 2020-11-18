Сегодня Совет Федерации задним числом разрешил президенту Путину направить в Нагорный Карабах миротворцев

Сегодня Совет Федерации задним числом разрешил президенту Путину направить в Нагорный Карабах миротворческий контингент с необходимым вооружением и спецтехникой. Перед сенаторами выступил уполномоченный представитель президента в верхней палате Артур Муравьев. Он с выражением зачитал обращение президента.

За голосовали все 129 сенаторов, которые участвовали в заседании. Стоит напомнить, что миротворцев начали перебрасывать в Нагорный Карабах еще 10 ноября. Изначально в Кремле говорили о том, что президенту не нужно дополнительное разрешение, поскольку уже действует постановление Совета Федерации от сентября 2015 года. В комитете по конституционному законодательству пояснили, что президент все-таки решил запросить согласие сенаторов, поскольку миротворческая миссия носит долгосрочный характер.

В данной ситуации действия президента носят, скорее, показательный характер, — считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин добавил, что аналогичная ситуация сейчас и с обнулением президентских сроков.