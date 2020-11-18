Законопроект о признании иностранным агентом физических лиц внесли в Госдуму

Проект закона, который запрещает физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать государственные и муниципальные должности и лишает их доступа к гостайне, внесён в Госдуму. Под удар могут попасть и иностранные журналисты, которые работают в России.

Власти всё больше расширяют статус иностранного агента. В черный список теперь хотят включить людей, которые в России занимаются политической деятельностью или собирают сведения в военно-технической сфере, при этом получают деньги и другую помощь из-за рубежа. Физическим лицам, которых признают иностранными агентами, запретят занимать государственные и муниципальные должности. Их лишат также доступа к гостайне. Дважды в год эти люди должны будут отчитываться перед министерством юстиции о финансировании из-за рубежа. К некоммерческим организациям — иностранным агентам также предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, которые получают иностранное финансирование и занимаются политикой. Проект закона внесла в Госдуму группа депутатов нижней палаты от всех четырёх фракций и ряд сенаторов. В их числе глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Законопроект касается также иностранных журналистов, аккредитованных в России. Их могут включить в реестр в случае если их деятельность несовместима с профессиональной, а они сами выполняют функции иностранных агентов, говорится документе. СМИ также обяжут снабжать материалы указанием, что та или иная некоммерческая организация, общественное объединение или физическое лицо исполняет функции иноагента. Один из авторов документа, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв полагает, что меры помогут оградить россиян от иностранного вмешательства.

При повторном отказе от регистрации в статусе иноагента и нарушений правил маркировки материалов будет предусмотрена уголовная ответственность, сообщил Пискарев. Он уточнил, что нарушители могут отправиться за решётку на срок до 5 лет. В Госдуму сегодня также внесли проект закона о запрете проводить просветительские мероприятия без разрешения властей. Это, по мнению авторов документа, нужно чтобы не допустить «дискредитации» российской политики и истории и оградить от этого школьников и студентов. Законопроект также запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Среди авторов — депутат Госдумы, в прошлом прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Госдума сегодня также в окончательном чтении одобрила законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за публичные призывы к отчуждению российских территорий. При повторном призыве нарушитель может получить до 4-х лет тюрьмы, отмечает агентство ТАСС.

В России ограничиваются общественно-политические свободы и этот процесс будет продолжаться. Такое мнение в эфире «Эха» высказал американский журналист Ариэль Коэн.

Российские власти в очередной раз пытаются обезопасить себя от естественных исторических процессов, но эта попытка вряд ли увенчается успехом, — считает оппозиционный политик Илья Яшин. По мнению Яшина, подобные инициативы абсолютно не соответствуют общественным запросам.