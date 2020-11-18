СК предъявил обвинение в растрате и присвоении бюджетных средств аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

СК предъявил обвинение в растрате и присвоении бюджетных средств аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Его допросили в Следственном комитете.

Уголовное дело против Меня связано с событиями 2011 года, когда он находился на посту главы Ивановской области. По данным источников агентства «Интерфакс», в настоящий момент чиновника допрашивают в Следственном комитете. Сам он ранее говорил, что удивлен фактом возбуждения уголовного дела.

Ожидается, что Басманный суд Москвы изберет меру пресечения Меню завтра. Однако газета «Коммерсантъ» отмечает, что, скорее всего, она не будет связана с лишением свободы. Издание пишет, что ему предположительно будет назначен запрет определенных действий, который предусматривает ограничение на использование телефона, интернета и общение с другими фигурантами уголовного дела, а также запрет на выход из дома в ночное время.

Сам Мень покинул пост главы региона в 2013 году, перейдя на должность федерального министра строительства, последние два года он является аудитором Счетной палаты. В ведомстве уголовное дело комментировать отказались, сказав, что будут ждать итогов расследования.

Меню грозит до 10 лет лишения свободы. По этому же уголовному делу проходят еще несколько фигурантов.



Сегодня днем Совет Федерации дал согласие на задержание Михаила Меня. С такой просьбой к сенаторам обратился генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, у следствия есть доказательства вины Меня. Речь идет о хищении средств из бюджета Ивановской области.

Генпрокурор дал подробные комментарии. Материалы уголовного дела были внимательно изучены Советом Федерации, — сообщил сенатор Андрей Клишас.

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич сказал «Эху», что Мень показал себя грамотным руководителем и подозрения выглядят невероятно.

В «Единой России» утверждают, что Михаил Мень не является членом партии. Его членство было приостановлено в связи с назначением аудитором Счетной палаты в 2018 году. Таково требование закона, — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Детали этого дела пока неизвестны. Оно вполне может оказаться политическим. Такое мнение в эфире «Эха» высказала адвокат, доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Лукьянова добавила, что у Меня была хорошая репутация, когда он начал работать на действующую власть.

Следователи долго и тщательно собирали улики против аудитора Счетной палаты Михаила Меня, так как основания для его уголовного преследования были уже давно. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

Как отметил эксперт, «у бывшего министра строительства и ЖКХ Меня достаточно насыщенная политическая биография», которая берет начало еще в 90-х годах. «Что такое политика в Москве и Московской области, где главные ресурсы — это земля и недвижимость? Серьезно заниматься политикой в этом регионе, не имея связей с различными специфическим структурами, невозможно. В конце 90-х я работал во фракции «Яблоко», и когда по тем или иным делам нужно было идти на этаж, где был кабинет Меня, навстречу тебе шли люди, напоминающие «братков». И всем было предельно понятно, какой это был круг общения и что это были за люди. Поэтому меня произошедшее не удивляет. Меня удивляет другое — как такой человек мог столько времени находиться в федеральной элите», — заявил А.Кынев.

Он также напомнил, что «на посту губернатора Ивановской области Меня сменил Павел Коньков, который после отставки был задержан и привлечен к уголовной ответственности». «А Коньков был первым заместителем Меня, когда тот был губернатором. Поэтому, я думаю, что готовились к задержанию очень долго», — заключил А.Кынев.