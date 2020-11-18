Тува предъявила территориальные претензии к Красноярскому краю и Иркутской области

Глава республики Шолбан Кара-оол сказал, что спор касается незаселенных территорий. Речь идет о минеральных источниках в горах, которыми тувинцы пользовались с древности как целебными. На своей странице в фейсбуке он написал, что, по неизвестной причине, уже после распада Советского союза, эти земли перешли к соседям. По мнению руководителя Тувы, в Росреестре разделяют его позицию и готовы обсуждать спорные моменты, — передает агентство РИА Новости.
2020-11-18T17:32:12+03:00
2020-11-18T17:32:12+03:00
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17:32, 18 ноября 2020
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