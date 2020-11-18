Почти 200 человек, по данным полиции, задержаны в Берлине на акции против карантинных мер

Пострадали 9 сотрудников МВД. Демонстранты выступили против принятия Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает агентство ТАСС. В Германии со 2 ноября действует карантинный режим. Здесь закрылись рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, театры, киноконцертные залы. В то же время продолжили работу детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины.