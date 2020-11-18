Почти 200 человек, по данным полиции, задержаны в Берлине на акции против карантинных мер

Пострадали 9 сотрудников МВД. Демонстранты выступили против принятия Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает агентство ТАСС. В Германии со 2 ноября действует карантинный режим. Здесь закрылись рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, театры, киноконцертные залы. В то же время продолжили работу детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины.
2020-11-18T17:31:51+03:00
2020-11-18T17:31:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743966-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 18 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…