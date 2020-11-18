Михаилу Меню предъявлено обвинение в присвоении бюджетных денег

Соответствующая информация появилась на сайте Следственного комитета. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

«По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой» — говорится в заявлении СК.

Как рассказали источники агентства ТАСС, Меня задержали с участием сотрудников ФСБ в его доме в Красногорском районе. Ранее Совет Федерации дал разрешение на привлечение аудитора к ответственности.