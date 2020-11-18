США дали разрешение на возобновление полетов лайнеров Boeing 737 MAX

Они были приостановлены после двух катастроф, произошедших с самолетами в течение полугода.

В Федеральном авиационном управлении США выразили уверенность, что Boeing смог добиться безопасности своего лайнера серии 737 MAX, передает агентство Reuters. Правда, глава ведомства Стивен Диксон подчеркнул, что компании еще предстоит работа для совершенствования всех систем самолета.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены, когда сначала в октябре 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. Затем в марте 2019 года аналогичная модель разбилась в Эфиопии, жертвами стали 157 пассажиров. В обоих случаях причиной стали ошибки в системе маневрирования Boeing 737 MAX. После этого эксплуатацию лайнера приостановили многие страны, в том числе Россия и государства Евросоюза. В США ограничения обещали снять после того, как будет изменена программа подготовки пилотов и проведена дополнительная техническая проверка самолетов.

Как ожидается, американские авиакомпании возобновят эксплуатацию Boeing 737 MAX в конце декабря.