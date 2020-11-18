ЦИК рекомендовал назначить на должность председателя петербургской городской избирательной комиссии Наталью Чечину

Сейчас она занимает должность главы Курортного района.

Кандидатуру Натальи Чечиной поддержали девять членов Центральной избирательной комиссии. Четыре голоса отдали за альтернативного кандидата от «Наблюдателей Петербурга», политика, соавтора Конституции 1993 года Сергея Цыпляева. Наталья Чечина давняя коллега губернатора Петербурга Александра Беглова. Под его руководством она работала в администрации Курортного района. Там она прошла путь от начальника отдела до заместителя главы. Одним из первых кадровых решений Александра Беглова еще в должности временного губернатора, было назначение Чечиной на должность главы района.

Теперь центризбирком направит рекомендацию назначить ее главой петербургской избирательной комиссии, которая сама и решит принимать ли это предложение. Чечина в случае согласия сменит на этом посту Виктора Миненко, который на прошлой неделе покинул эту должность по собственному желанию. До этого ЦИК признал работу избиркома Петербурга неудовлетворительной и выразил Миненко недоверие.

Наталья Чечина может стать первой женщиной-председателем горизбиркома Петербурга в его истории.