РИА: Михаил Мень находится в СК на допросе

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Как пишет газета «Коммерсантъ», в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в растрате, совершенное на посту губернатора Ивановской области. Мень руководил регионом с 2005 по 2013 годы.

Меру пресечения ему должен будет избрать Басманный суд. Ранее Совет Федерации удовлетворил просьбу Генпрокурора Игоря Краснова и дал согласие привлечь аудитора к ответственности. В то же время, как отмечает газета, из решения Совета Федерации можно сделать вывод, что до приговора суда Мень вряд ли будет находиться в СИЗО.