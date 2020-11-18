Экс-губернатор Ивановской области Коньков, которого обвиняют в растрате 700 млн руб, не свидетельствовал против Меня

Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей, не свидетельствовал против аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Конькова Анна Коткова.

«Я не знаю, в связи с чем генпрокурор Краснов инициировал задержание Меня и обратился в связи с этим в Совет Федерации. Что касается уголовного дела, по которому привлекается Коньков, то следственные действия с его участием не проводятся очень давно», — отметила она.

По словам А.Котковой, в настоящее время защита экс-губернатора знакомится с материалами уголовного дела. «Мы прочитали уже порядка 75 томов. То есть для нас это была неожиданная новость», — заключила адвокат.

Между тем, до самого Меня «Эху Москвы» дозвониться не удалось.

Ранее Совет Федерации принял на пленарном заседании решение о даче согласия генпрокурору на задержание, привлечение в качестве обвиняемого и применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Меня по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей. Мень в 2005 — 2013 годах занимал должность губернатора этого региона.