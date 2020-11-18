Франц Клинцевич высоко оценил деятельность Александра Меня и удивился подозрениям Генпрокуратуры в его адрес

Член Высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич высоко оценил деятельность аудитора Счетной палаты Александра Меня и удивился подозрениям Генпрокуратуры в его адрес.

«Я хорошо знаю Михаила Александровича. Честно говоря, уже много времени прошло, он всегда был в серьезном авторитете, всегда делал и говорил правильные вещи», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Совет Федерации дал согласие Генпрокуратуре на задержание Меня. За это решение сенаторы проголосовали единогласно. Аудитора Счетной палаты подозревают в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял с 2005 по 2013 год.

С точки зрения Ф.Клинцевича, «сумма в 700 млн — запредельная для такой нищей области». «Но то, что Совет Федерации разрешил прокуратуре произвести необходимые юридические действия, говорит о том, что все основательно, поэтому мы должны положиться на закон и ждать суда. Может всякое быть. Но я всегда был крайне положительного мнения о Мене — насчет того, какую он позицию занимал. Он настолько был в этом плане конструктивен. Не знаю, подставили его или нет — следствие и суд разберутся в этом вопросе», — заключил представитель «Единой России».

К должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня два года назад представил президент Владимир Путин. До назначения аудитором он 4,5 года был федеральным министром строительства и ЖКХ.