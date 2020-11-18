Суд рассмотрит в особом порядке дело об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова, — сообщил адвокат Александр Островский. Его цитирует издание «Чемпионат». Сторона Данченкова не согласна и намерена оспорить решение суда. Напомню, в избиении обвиняют бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова. Первое заседание по делу намечено на 25 ноября. Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, ему грозит до двух лет лишения свободы. Однако, рассмотрение в особом порядке предполагает более мягкое наказание.