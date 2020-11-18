Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов вновь заявил о необходимости снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По мнению Ликсутова, это позволит значительно сократить уровень смертности на дорогах. Он добавил, что вне города нештрафуемый порог может оставить без изменения – 20 километров в час.

Стоит напомнить, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу. По его словам, основа обеспечения безопасности дорожного движения: обустройство магистралей, разделительные барьеры, освещение и ровное покрытие, — сообщает РБК.