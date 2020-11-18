В 85% российских аптек отсутствуют противовирусные препараты и специализированные лекарства для борьбе с коронавирусом

В 85% российских аптек отсутствуют противовирусные препараты и специализированные лекарства, применяемые в борьбе с коронавирусом, — сообщил президенту руководитель общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, к такому выводу в ОНФ пришли по результатам мониторинга, в ходе которого опрошены 3,5 тысячи аптек.
2020-11-18T15:32:02+03:00
2020-11-18T15:32:02+03:00
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15:32, 18 ноября 2020
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