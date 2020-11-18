Американский фармацевтический гигант Pfizer в ближайшие дни подаст заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Как сообщили в компании, окончательный анализ данных клинических испытаний показал эффективность вакцины на уровне 95%, — передает телеканал NBC.
2020-11-18T15:31:28+03:00
2020-11-18T15:38:17+03:00
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15:31, 18 ноября 2020
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