Американский фармацевтический гигант Pfizer в ближайшие дни подаст заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Как сообщили в компании, окончательный анализ данных клинических испытаний показал эффективность вакцины на уровне 95%, — передает телеканал NBC.