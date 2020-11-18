ТАСС: Михаил Мень задержан, его везут на допрос в Следственный комитет

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан, его везут на допрос в Следственный комитет, — утверждает источник агентства ТАСС. Меня подозревают в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Совет Федерации дал согласие на задержание аудитора и привлечения его в качестве обвиняемого.

Сам Мень заявил Интерфаксу, что впервые слышит об уголовном деле.