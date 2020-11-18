Британская Гардиан рассказывает о том, что историки и парфюмеры создают библиотеку запахов старой Европы

Исследователи из Великобритании и ряда стран Евросоюза объединились для работы над проектом стоимостью в почти три миллиона евро, в рамках которого они будут находить и воссоздавать ароматы, встречавшиеся в Европе разных эпох с 16 по 20-й век. Полученные и синтезированные образцы станут частью музейных выставок, пишет газета (перевод сайта Иносми). – Как заметил британскому изданию один из экспертов, в большом количестве печатных текстов, начиная с 1500 года, встречается множество отсылок к самым разным запахам – от ладана до табака. Подобная «библиотека» ароматов, формирование которой при участии ученых-историков, а также парфюмеров и химиков займет три года, позволит узнать, «чем пахла Европа прошлого, и как менялось отношение ее жителей к различным запахам».



Специалисты также займутся описанием типов людей, например врачей, придававших большое значение тем или иным ароматам.