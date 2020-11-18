Прокуратура Казани не нашла нарушений в наличии у мэра города Ильсура Метшина дорогостоящей коллекции часов

Ее оценили в 120 миллионов рублей.

В ходе проверки установлено, что доходы семьи Метшина в 2009—2019 годах покрывают расходы. Об этом говорится в заявлении казанской прокуратуры, которое цитирует интернет-издание Znak.com. В нем отмечается, что оснований для проведения процедуры контроля расходов, а также для принятия других мер прокурорского реагирования не имеется.

На часы мэра Казани в середине октября обратил внимание местный штаб Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По его данным, самые дешевые в коллекции чиновника — золотой Rolex Daytone за 1,5 миллиона рублей. Их заметили на снимке в 2012 году, когда мэр вместе с президентом Татарстана посещал деревню Универсиады. На встречах с ветеранами Великой отечественной войны Метшин неоднократно появлялся с часами Rolex за 7,5 миллиона и Breguet Tourbillon (Бреге Турбийон) за 17. Самые дорогие в коллекции — часы Ulysse Nardin «Genghis Khan» (Улисс Нардин «Чингисхан») стоимостью около 60 миллионов рублей. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в 30 копий. На циферблате, который крепится на черном ремешке из кожи аллигатора, установлены фигурки, которые время от времени оживают, изображая сцену боя.

Кроме того, семья Метшина приобрела семь квартир в центре города, присерная стоимость которых составляет около 200 миллионов рублей.