Совет Федерации дал разрешение привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной Палаты Михаила Меня

Михаила Меня теперь могут задержать и применить к нему меру пресечения. Сенаторы сочли убедительными доводы генерального прокурора Краснова, который, выступая перед палатой, заявил, что его ведомство располагает убедительными фактами по уголовному делу, по которому сейчас работают следователи. В документах фигурируют высшие должностные лица Ивановской области, и в первую очередь Михаил Мень тогда совмещал две должности – губернатора и главы правительства. В прокуратуре уверяют, что Мень, другие члены правительства, равно как и бенефициары из группы компаний «Прото», причастны к хищению 700 миллионов рублей из бюджета области. Аудитор, до которого дозвонились корреспонденты Интерфакса, очень удивился услышав эту новость. Он назвал ее ерундой, которую он слышит в первый раз и пообещал разобраться в этой ситуации.

Михаил Мень руководил Ивановской областью 8 лет. После этого он работал в Правительстве России. С 2018 года он занимает должность аудитора Счетной Палаты.