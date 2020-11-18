Прокуратура Казани не обнаружила нарушений в том, что мэр города владеет коллекцией часов общей стоимостью 120 млн руб

Прокуратура Казани не обнаружила нарушений в том, что мэр города Ильсур Метшин владеет коллекцией часов общей стоимостью 120 миллионов рублей. По мнению надзорного ведомства, доходы семьи Метшина с 2009 по 2019 годы покрывают расходы, — сообщает издание Znak.com.

Прокуроры не увидели оснований для проведения процедуры контроля расходов и других мер прокурорского реагирования.