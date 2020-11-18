Военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Киркорова

Военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Фигуранты приговорены к разным срокам, от 10 до 19 лет колонии. По данным следствия, подсудимые планировали взорвать самодельную бомбу на концерте летом 2017 года, но реализовать задуманное им не удалось.