Военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Киркорова

Военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Фигуранты приговорены к разным срокам, от 10 до 19 лет колонии. По данным следствия, подсудимые планировали взорвать самодельную бомбу на концерте летом 2017 года, но реализовать задуманное им не удалось.
2020-11-18T14:38:05+03:00
2020-11-18T14:38:05+03:00
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14:38, 18 ноября 2020
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