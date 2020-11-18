Союз белорусских писателей опубликовал открытое письмо властям Белоруссии с призывом прекратить насилие в отношении участников акций протеста. Письмо подписали более 160 человек, в том числе Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

По оценке авторов, подобных репрессий не было ни в одной европейской стране за последние 40 лет. Они предупреждают, что это может привести Белоруссию к международной изоляции.