Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня

С такой просьбой к сенаторам обратился генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, расследуется уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень возглавлял область.

Как заявил РИА сенатор Андрей Клишас, генпрокурор представил большой объем материалов уголовного дела, они были внимательно изучены и генпрокурор дал исчерпывающий комментарий.

Между тем, ТАСС отмечает, что вопрос о привлечении Меня в качестве обвиняемого был внепланово включен в повестку заседания Совета Федерации.

Михаил Мень в прошлом член президиума генсовета «Единой России». Сенатор-"единоросс" Франц Клинцевич сказал «Эху Москвы», что Мень показал себя грамотным руководителем и подозрения выглядят невероятно.

Сам Мень заявил, что впервые слышит об уголовном деле. Он сказал Интерфаксу, что находится сейчас в России. В свою очередь, Счетная палата заявила, что ждет результатов расследования.