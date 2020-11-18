В московском регионе синоптики прогнозируют мокрый снег и ледяной дождь

Погода может ухудшиться ближе к вечеру.

Первый в этом сезоне снегопад стал причиной больших пробок в Санкт-Петербурге. На город обрушился ветер с порывами до 22 метров в секунду и мокрым снегом. дорожные заторы в районе 9 часов утра ожидаемо составили 7 баллов по шкале Яндекса. Обычно в это время дороги загружены не более чем на 6 баллов. На фотографиях, которые пользователи размещали в социальных сетях видно, что местами, например, в Красном селе, снега выпало много. Проезжая часть, тротуары и газоны были покрыты плотным белым ковром, а два грузовика не могли подняться в горку. Как предположили очевидцы, из-за летних покрышек. В Смольном сообщили, что утром на улицы Северной столицы вышло более полутысячи единиц спецтехники и более тысячи пеших уборщиков. Однако в тех же соцсетях горожане жалуются, что технику увидеть можно не везде. В Ленинградской области дорожные службы перевели на усиленный режим работы еще накануне вечером. Там сильный снегопад в ряде районов начался около пяти утра. Тем не менее, несмотря на тяжелые погодные условия, в области произошла только одна крупная авария. На федеральной трассе М-10 в Тосненском районе столкнулись попутные автомобили — три грузовика и микроавтобус. О пострадавших дорожные службы пока не сообщали.

В аэропорту Пулково предупредили, что из-за расчистки взлетно-посадочной полосы возможны изменения в расписании.