В Госдуму внесен пакет законопроектов, расширяющий перечень тех, кто может быть признан иностранным агентом

Обладающим таким статусом физическим лицам и общественным объединениям могут осложнить участие в выборах.

Пакет документов, который разработала группа депутатов и сенаторов, предусматривает, что к категории иностранных агентов могут отнести тех, кто занимается политической деятельностью или сбором информации о военной отрасли. Речь об этом, согласно законопроекту, может идти, если полученные данные могут быть использованы против безопасности России иностранными источниками. Признанные иноагентами физические лица не смогут занимать государственные и муниципальные должности, следует из внесенных документов.

Схожие правила могут быть установлены и для общественных объединений, занимающихся политикой. При этом упоминания об обеих категориях иноагентов в СМИ должны будут снабжаться соответствующими указаниями на наличие такого статуса. Наконец, глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев сказал, что иноагентам могут запретить участвовать в избирательных кампаниях. При этом депутат уточнил, что для физических лиц ограничений не будет, однако в бюллетенях будет размещено обязательно указание на наличие статуса.

Как передает агентство «Интерфакс», иностранными агентами также предлагается признавать журналистов из-за рубежа, аккредитованных в России, в случае, если они занимаются непрофильной деятельностью.

Пакет законопроектов внесен в Думу менее чем за год до выборов в нижнюю палату парламента.