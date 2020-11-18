Более двух десятков студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу из-за дистанционного обучения

Как пишет газета «Коммерсантъ», они требуют пересмотреть стоимость двух семестров.
В МГУ сказали, что считают дистанционное обучение очным и не видят повода для снижения стоимости образования.
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Как пишет газета «Коммерсантъ», они требуют пересмотреть стоимость двух семестров.
В МГУ сказали, что считают дистанционное обучение очным и не видят повода для снижения стоимости образования.
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…