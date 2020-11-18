Ассоциация банков «Россия» предложила блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

По замыслу, такая возможность должна быть доступна в случае, если клиент заподозрил получателя средств в мошенничестве.

Механизм, предложенный Ассоциацией банков, предусматривает законную возможность приостановить перевод средств или заблокировать требуемую сумму на счете мошенника, пишет интернет-издание РБК. В частности, если транзакция уже совершена, говорится в представленном проекте, то банки должны в течение пяти дней потребовать от получателя средств предоставить документы, подтверждающие перевод. Они могут быть переданы отправителю для обращения в суд в рамках уголовного или гражданского производства, предполагают в Ассоциации. Если же злоумышленник не предоставил документы, то деньги просто возвращаются отправителю. Тем самым, полагают банки, можно будет возвращать обманутым клиентам от 15 до 30 процентов украденных средств.

В настоящий момент закон позволяет оспаривать совершенную транзакцию только до того, как средства были зачислены на счет получателя. А срок такой приостановки составляет лишь 5 дней.

В Центробанке уже известно о новых предложениях в этой сфере, однако там отметили, что инициатива требует серьезной проработки.

По данным Центробанка, за первые шесть месяцев этого года мошенникам удалось совершить свыше 360 тысяч незаконных операций и похитить у клиентов банка около 4 млрд рублей. Лишь менее 500 млн удалось вернуть.