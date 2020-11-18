Союз журналистов России предлагает ввести единый стандарт удостоверений сотрудников СМИ

Там полагают, что это, в частности, может облегчить работу профессиональных репортеров на протестных акциях.

Документ может содержать QR-код, чтобы при необходимости можно было очень быстро идентифицировать человека и удостовериться, что он реально работает в средствах массовой информации, сообщил «Интерфаксу» председатель Союз журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, инициатива возникла в ответ на появившиеся законопроекты, затрагивающие СМИ. Речь может идти исключительно о добровольном участии. Оператором единого реестра мог бы выступать Союз журналистов, к его созданию не предполагается привлекать государственные структуры, никаких изменений в законодательство вносить также не потребуется. Соловьев отметил, что проблема наличия удостоверений у людей, которые к СМИ не имеют отношения, в последнее время актуализировалась. По данным Союза, имеются многочисленные факты продажи редакционных удостоверений лицам, которые не занимаются журналистской деятельностью и злоупотребление их правами. Как ответная реакция на неразбериху в это сфере возникает пренебрежительное отношение со стороны правоохранительных и государственных органов к удостоверениям сотрудников СМИ, что часто приводит к применению насилия в отношении журналистов.



Проект планируется вынести на обсуждение на площадке Союза, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.